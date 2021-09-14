مستقل يحذر من تيارات خارجية تهدد نزاهة الانتخابات

دعا السياسي المستقل، سعد المطلبي، الثلاثاء، الى ضرورة تكثيف الجهود حول مراقبة الكتل السياسية ومرجعيتها المالية.

وقال المطلبي، في تصريح صحفي انه” على المفوضية العليا العمل بدقة في مراقبة وتتبع حجم الأموال وطبيعتها التي تستخدمها الكتل والأحزاب لان اغلبها قد تكون من مرجعيات تهدف الى خلق فوضى في البلاد”.

واضاف، ان” المرجعيات المالية الخارجية تحاول بكل جهودها دعم بعض التيارات والجهات السياسية العراقية بغية خدمة مصالحها واجنداتها خارج داخل العراق”.

وأشار الى ان” بعض التيارات السياسية تتلقى الدعم من الخارج وما تزال هناك الكثير من القنوات المالية التي يتم من خلالها ارسال المليارات الى جهات مشتركة في الانتخابات”.

يذكر ان مناوشات بين بعض النواب والمرشحين حدثت في الفترة الأخيرة كشفت من خلالها عن تلقي الكثير من الكتل الحالية والمرشحين الجدد أموالا كبيرة من الخارج.