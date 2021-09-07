الأخبار

صادقون:الحكومة عينت ضباط يخضعون للمجاملات السياسية لمسك الارض في كركوك


بينت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، إن الحكومة جاءت بضباط يخضعون للمجاملات السياسية في محافظة كركوك.

وقال عضو المكتب السياسي للكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي إن “بعض الضباط الماسكين للارض في كركوك والعمليات الامنية يخضعون للمجاملات السياسية مما يسمح بوجود فراغ امني يساعد على شن هجمات من الارهاب “.

وأضاف أن ” داعش الارهابي اصبح من المستحيل أن يسيطر مرة اخرى على مدينة او منطقة او قرية وبات ضعيفا جداً”.

وأشار الى ” اهمية تعزيز القطعات العسكرية والقوة الماسكة للارض بخطط جديدة تتماشى مع تفكير داعش والحشد الشعبي هو اختصاص بذلك وعليه يجب الاستفادة من الخبرات “.

يذكر أن محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها تشهد خروقات امنية وهجمات ممنهجة اسفرت عن خسائر مادية وبشرية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تكشف موعد تسير رحلات جوية لنقل زوار الاربعينية للعراق
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن شمول فئة جديدة باستمارة التعيين
مؤشر الشفاء يعلو الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
صادقون:الحكومة عينت ضباط يخضعون للمجاملات السياسية لمسك الارض في كركوك
الشيخ جلال الدين الصغير : اين دعاة الوطنية؟ تركيا تحضر قمة بغداد ولم نجد من الحكومة صوتا تجاه تدخلها في العراق وتجفيفها للفرات
المباشرة باصدار شهادات التقليح الدولية للعراقيين
توضيح جديد من التربية بشأن مباشرة الكوادر التدريسية
شهر على الانتخابات.. الدولار والخبز والكهرباء والامن ابرز إخفاقات الكاظمي
الكشف عن اسم الشركتين المشرفتين على تنفيذ مطار الانبار الدولي
المفوضية: تجهيز ورقة الاقتراع بشفرات أمنية غير قابلة للنسخ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك