صادقون:الحكومة عينت ضباط يخضعون للمجاملات السياسية لمسك الارض في كركوك

بينت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، إن الحكومة جاءت بضباط يخضعون للمجاملات السياسية في محافظة كركوك.

وقال عضو المكتب السياسي للكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي إن “بعض الضباط الماسكين للارض في كركوك والعمليات الامنية يخضعون للمجاملات السياسية مما يسمح بوجود فراغ امني يساعد على شن هجمات من الارهاب “.

وأضاف أن ” داعش الارهابي اصبح من المستحيل أن يسيطر مرة اخرى على مدينة او منطقة او قرية وبات ضعيفا جداً”.

وأشار الى ” اهمية تعزيز القطعات العسكرية والقوة الماسكة للارض بخطط جديدة تتماشى مع تفكير داعش والحشد الشعبي هو اختصاص بذلك وعليه يجب الاستفادة من الخبرات “.

يذكر أن محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها تشهد خروقات امنية وهجمات ممنهجة اسفرت عن خسائر مادية وبشرية