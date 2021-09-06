نائب: الحلبوسي لن يحصل على رئاسة البرلمان مجددا والخلاف يعصف بالبيت السني

كشف عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، الاثنين، بان الخلافات في البيت السني وصلت ذروتها وهناك صراع كبير حول نشاط الحلبوسي.

وقال خشان، في تصريح ل /المعلومة/، ان” الحلبوسي لن يستطيع الفوز مرة أخرى برئاسة لبرلمان فجميع المعطيات تشير الى وجود اختلاف كبير على هذه الشخصية داخل البيت السني”.

واضاف، ان” النشاطات التي يقوم بها الحلبوسي في محافظات نينوى وصلاح الدين لن تؤهله لنيل ثقة البيت السني فضلا عن الشيعي”.

وأشار الى ان” الحراك الحالي داخل الكتل السنية سيتمخض عن شبه اتفاق جماعي على إعادة محمد الحلبوسي الى وضعه الطبيعي ما قبل رئاسة البرلمان”.

ويتردد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حروب كلامية وتهديدات بالتصفية بين الحلبوسي وغرمائه في البيت السني الذي بدأ قلقا في مشواره الانتخابي