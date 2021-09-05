بالصور.. مراسيم تشييع جثمان المرجع الحكيم في النجف الأشرف

انطلقت صباح اليوم الاحد، في محافظة النجف الاشرف مراسيم تشييع جثمان المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وقال مصدر صحفي إن "مئات المعزين ومن جميع المحافظات تجمعوا امام منزل الفقيد للمشاركة في مراسم التشييع".وكان في مقدمة المشيعيين ابناء المرجع المفدى السيد علي السيستاني

وتوفي المرجع الحكيم، امس الاول، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وإثر وفاته، أعلنت محافظة النجف الحداد ثلاثة أيام، فيما أعلنت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، الحداد ليوم أمس السبت.

والسيد محمد سعيد الحكيم هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف. وهو ابن اية الله العظمى السيد محمد علي الحكيم قدس سره - أحد رجال الدين الكبار في النجف.

واعتقل السيد محمد الحكيم من قبل قوات الأمن العراقية في يوم 10 أيار / مايو من سنة 1983 وأودع إلى السجن وقد مكث الحكيم في السجن إلى يوم 7 حزيران / يونيو من سنة 1991.

ومن مؤلفاته (المحكم في أصول الفقه)، و(مصباح المنهاج) و(الكافي في أصول الفقه)، و (كتاب في الأصول العملية) و(منهاج الصالحين) و(حاشية موسعة على رسائل الشيخ الأنصاري)، و(حاشية موسعة على كفاية الأصول)، و(حاشية موسعة على المكاسب).