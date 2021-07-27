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قمع يطال محاضري ميسان وصمت مريب من قبل الجوكرية والناشطين !!


متابعة / ظاهر العقيلي

شهدت محافظة ميسان صباح امس حملة قمع وترهيب وتفريق بالقوة طال مجموعة كبيرة من شريحة المحاضرين المجانيين الذين تظاهروا امام مبنى تربية المحافظة من قبل مايسمى بقوة مكافحة الشغب .

يذكر ان المحاضرين المجانيين في ميسان سبق لهم ان اعتصموا اكثر من مرة وتظاهروا مطالبين بحقوقهم المشروعة لكن دون اي اكتراث من الجهات الرسمية والحكومية علما ان قدموا ولازالوا يقدمون خدمات تعليمية مجانية .

هذا وشن مواطنون هجوما لاذعا على رئيس الحكومة المؤقت الكاظمي بسبب حالات القمع واستخدام القوة بحق المحاضرين وباقي فئات المجتمع التي تطالب بحقوقها المشروعة فيما اعتبر اخرون ان هذا التعدي وصمة عار في جبين المسؤولين وقوات الامن التي طالت هذه الشريحة المثقفه والخدومة .

ومن جانبه تسائل مراقبون لماذا لم نسمع اي صوت للجوكرية والتشرينيين والنشطاء الذين صدعو رؤوسنا بمنشوراتهم واصواتهم ايام حكومة عبد المهدي واين ياترى تبخرو هذه الايام ولماذا لم تنتقد حكومة الكاظمي الامريكية !!؟

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