الشيخ همام حمودي والساري ينسقان لتوحيد مواقف مكونات شهيد المحراب

استقبل السيد حسن الساري الامين العام لحركة الجهاد والبناء الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ووفد المكتب السياسي المرافق له، في إطار حراك وطني يتناول تطورات الساحة العراقية وتحضيرات الانتخابات المبكرة.

وخلال اللقاء الذي استهله الساري بتقديم التهاني للشيخ حمودي بمؤتمر الهيأة العامة وإعادة انتخابه رئيسا للمجلس، أكد الطرفان على أهمية التواصل والتنسيق الدائم من اجل توحيد المواقف بين مكونات تيار شهيد المحراب، معتبرين تصحيح مسار العملية السياسية هو مرحلة أخرى على الخط الجهادي الوطني لشهيد المحراب.

وأشار الطرفان الى ضرورة عمل جميع القوى السياسية على اجراء الانتخابات في موعدها، وتوحيد جهودها من أجل تغيير الواقع وانعاش الحياة السياسية بوجوه جديدة مخلصة تضع مصلحة العراق العليا فوق كل الاعتبارات الاخرى.