الخبير الأمني عباس العرداوي : الحكومة غضت النظر على تواجد قواعد أمريكية داخل البلد

أوضح الخبير الأمني عباس العرداوي، الثلاثاء، أن قرار إنهاء الوجود الأمريكي هو قرار برلماني صدر بارادة عراقية حرة.

وقال العرداوي في تصريح صحفي إن ”قرار إنهاء الوجود الأمريكي هو قرار برلماني بارادة عراقية حرة بعد مظاهرات كبيرة عمت الشارع العراقي لكن للاسف قوبل القرار بتأخير طلب خروج القوات وسحب الطلب المقدم سابقاً “.

وأضاف أن ”ما يجري الان هو محاولة للالتفاف من قبل حكومة الكاظمي لتقديم طلب خروح القوات الأمريكية“،

مبيناً أن ” حكومة عادل عبد المهدي وبعد إقرار قانون البرلمان بخروج القوات الأمريكية في حينها شهدت تهديدات بعد تلقيه اتصالات من وزير الخارجية الأمريكية ”مايك بومبيو “ ورئيس الولايات المتحدة ”دونالد ترامب. “

وذكر العرداوي، أن ” الولايات المتحدة تحاول فرض هيمنتها على الشعب العراقي وان حكومة الكاظمي تراوغ في طلب خروج القوات الامريكية“.

وأشار الى أن ”حكومة الكاظمي قامت بالدفع او غض النظر عن خروج القوات الأمريكية وسمحت بتواجد قواعد أمريكية كبيرة داخل البلد وأعتبرتها أمراً طبيعياً”.