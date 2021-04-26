تصاعد حدة المطالبات بالغاء الدوام الحضوري لتلاميذ الصفوف الابتدائية .

متابعة / ظاهر العقيلي

تصاعدت حدة المطالبات الشعبية في العراق بضرورة ان تلغي وزارة التربية قرارها الاخير والقاضي بالزام تلاميذ المراحل الابتدائية بالدوام الحضوري .

وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان قرار وزير التربية الاخير غير مدروس ومستغرب خاصة انه قد جاء متزامن مع ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا وايام شهر رمضان المبارك وحرارة الجو اللاهب .

واضاف المواطنون الذين عبروا عن استيائهم واستهجانهم بقرار الوزير لا نعلم ما الفائدة من دوام التلاميذ ليوم واحد او يومين ولفصل دراسي شبه منتهي وماهي الجدوى من ارهاق التلاميذ بالحضور وعدد كبير يعاني من ارهاق السهر خاصة ايام الصيام .

واكد المواطنون ان قرارات الوزارة مستعجلة وبعيدة كل البعد عن الواقع الاجتماعي والتربوي والذوق العام لانها لا تراعي حق من حقوق التلاميذ لان الدوام الحضوري في ظل هكذا ظروف هو دعوة الى الموت البطىء لاسيما ونحن نعيش في ظروف صحية خطرة جدا .

وتسائل المواطنون من الذي يتحمل تبعات ما يجري على تلاميذنا وهم بمقتبل العمر ولا يتحملون هكذا ظروف مأساوية ناهيك عن الوضع المادي العائلي الصعب .

واخيرا طالب المواطنون بان يستمر التعليم الكتروني حاله حال بقية دول العالم لحين تحسن الاوضاع بشكل عام .