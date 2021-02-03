نواب يحملون الحكومة مسؤولية التواطؤ مع ملف اخراج القوات الاميركية من العراق

حمل نواب من مختلف الكتل السياسية، حكومة الكاظمي مسؤولية التواطؤ مع ملف اخراج القوات الاميركية من العراق، مؤكدين ان ابقاء القوات الاميركية لايصب بمصلحة البلد وسيقود الى مزيد من المشاكل.

وقال النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي ان “واشنطن تسعى لفرض الهيمنة على الجانب العسكري العراقي من خلال محاولة الحصول على جميع المعلومات الصادرة والواردة، في حين ان الحكومة يجب ان تتدخل لمنع هكذا تدخلات”.

من جهة اخرى، اكد عضو كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “ابقاء القوات الاميركية في العراق يعني استمرار المشاكل وعدم الاستقرار وهو مايحتم على الحكومة تطبيق قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”.

من جانب اخر، شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي على ضرورة مفاتحة الادارة الاميركية الجديدة من اجل تطبيق قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية.