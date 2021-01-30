برلماني كردي: شركة كار تابعة لبارزاني وهي من أفسد الشركات

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، السبت، أن شركة “كار” هي من أفسد الشركات التي عملت في مجال قطاع النفط في الإقليم.

وقال أنور في حديث صحفي إن “شركة كار تلاعبت بملف النفط في الإقليم وكركوك، وأيضا بملف الغاز والكهرباء، وعليها تهم فساد كبيرة جدا، ولكنها محمية لأنها تابعة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.

وأضاف أن “هذه الشركة كانت وراء هذه الفوضى بقضية تصدير النفط في إقليم كردستان، وهي تعد المفتاح لتهريب النفط والغاز، وبيعها محطات طاقة من قبل وزارة الكهرباء خطوة غير صحيحة إطلاقا”

وكانت وثيقة أظهرت قيام وزارة الكهرباء بمحاولة إجراء اتفاق لتسليم محطات الرميلة وشط العرب لشركة كار الكردية.