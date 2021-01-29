قيادي كردي: هيئة النزاهة في الإقليم مسيسة ولاتستطيع القيام بعملها

أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، ، أن هيئة النزاهة في الإقليم لاتستطيع القيام بواجبها ومكبلة بالقيود المفروضة عليها من أحزاب السلطة.

وقال عمر في تصريح صحفي، إن “هيئة النزاهة في الإقليم هي بالأساس مشكلة من الحزبين الحاكمين، ولاتستطيع القيام بعملها وواجبها ومفروضة عليها قيود لاتستطيع التحرك من خلالها”.

وأضاف أن “العديد من نواب برلمان الإقليم قدموا ملفات عديدة لهيئة النزاهة في الإقليم تتعلق بفساد وعمليات تهريب للنفط وسرقات في المعابر الحدودية، وأيضا بموضوع والبنوك الأهلية”.

وأشار عمر إلى “ملفات تتعلق بوجود أموال للإقليم في عدة بنوك عالمية، لكن الهيئة رفضت التحرك عليها”.