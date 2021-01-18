محلل سياسي : : الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل منتصف 2022

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان معظم الاحزاب تقف الى جانب تاجيل الانتخابات من اجل خدمة مصالحها وتمويل حملاتها الانتخابية، لافتا الى ان الخلافات السياسية التي ستعقب الانتخابات ستؤخر تشكيل الحكومة الى منتصف العام المقبل.

وقال الطائي ان “بعض المصادر المسؤولة اكدت في وقت سابق ان هناك موعدين لاجراء الانتخابات، الامر الذي يؤكد مضي الحكومة باختيار الموعد الابعد لدواعٍ سياسية”.

واضاف ان “مصالح الاحزاب والكتل السياسية ستتضر لو اجريت الانتخابات في حزيران المقبل، حيث لن تتمكن من انشاء تحالفاتها وابرام صفقاتها السياسية خلال فترة خمسة اشهر، كما انها ستحاول في الفترة الراهنة استمالة الشارع العراقي بهدف تحقيق اكبر مشاركة انتخابية”.

وبين ان “معظم الطبقة السياسية تقف الى جانب تأجيل اجراء الانتخابات من اجل اتاحة الفرصة لتمويل حملاتها الانتخابية وزيادة وارداتها في مزاد العملة، وكذلك ارتفاع معدلات الفساد لتمويل الحملات المذكورة”.