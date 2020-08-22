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النائب عدي حاتم : عدم تطرق الكاظمي للاتفاقية الصينية تعتبر بحكم الملغاة ووعود امريكا كاذبة


قال عضو لجنة الخدمات النيابية، عدي حاتم، اليوم السبت، إن الاتفاقية الصينية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي السابقة شبه ألغيت، مبينا أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة مصطفى الكاظمي مع الولايات المتحدة لن تتحقق استنادا إلى تجارب سابقة لدى العراق مع واشطن.

وذكر حاتم في حديث صحفي أن "البيئة العراقية ملائمة لتطبيق الاتفاقيات، ولكن مع أمريكا لن تحصل على أرض الواقع أي اتفاقية"،

مبينا أن "وعود أمريكا كاذبة من ناحية الاتفاقيات ولهم تجارب سابقة مع العراق في اتفاق تسليح الجيش وعقود الكهرباء".

وأضاف، أن ""التعاقدات التي أبرمتها حكومة الكاظمي مؤخرا مع الولايات المتحدة لن تغيّر وضع العراق وسيبقى على ما هو عليه"، مؤكدا أن "العراق لديه خيرات ولا نحتاج ألى تعاقدات بقدر الاستثمار الصحيح".

وتابع عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "الاتفاقية الصينية التي أبرمت وانتهى الأمر منها في حكومة عبد المهدي السابقة، كان ممكن أن تغيّر حال البلد"، مبينا أن "سكوت الحكومة عن الحديث في الاتفاقية الصينية ربما قد يثبت الغائها".

ووقع العراق 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية, الخميس الماضي 20 أغسطس 2020.

وأكدت وزارة المالية، توقيعها 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة لدعم الاقتصاد العراقي وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.

 وقال وزير المالية، علي علاوي، "تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأمريكي أولها مع وكالة التنمية الأمريكية USAID لإعادة برامجها في العراق ودعم الاقتصاد العراقي، خصوصًا في مجال التنمية الاجتماعية، والوكالة من أكبر المؤسسات التي أسهمت في عمليات إعادة إعمار العراق".

وأضاف، أن "الاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأمريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات وشركات، بما فيها شركات عراقية، وستكون مصدرا مهما في تمويل المشاريع الكبيرة".

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع "شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء، وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق".

وأكد علاوي، أن "وكالة التنمية مع المؤسسة الأمريكية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار، وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع انمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي".

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