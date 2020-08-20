نائب: ملفات موجعة تنتظر حكومة الكاظمي

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الخميس، عن وجود ملفات موجعة تنتظر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تراهن على البقاء مع قدوم فصل الشتاء الذي سيكون منقذا لحكومته.

وقال الزجراوي في تصريح صحفي إن “تظاهرات شهري تموز واب احرجت حكومة الكاظمي وكشفت مدى حجم التقصير والفساد في الوزارات عامة والكهرباء خاصة “.

وأضاف، أن “التظاهرات لم تقتصر على البصرة بل شملت بغداد وكذلك محافظات النجف والديوانية وميسان والكوت وغيرها لتعري الفاسدين”،

مبينا أن “الحكومة الحالية تراهن على البقاء فترة اطول مع حلول فصل الشتاء الذي سيكون منقذا لها ضد تراجع أزمة الكهرباء”.

وأشار الزجراوي إلى أن “ملفات موجعة تنتظر حكومة الكاظمي تخص جميع الوزرات بما فيها وزارتي النفط والكهرباء”.