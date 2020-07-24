نائب عن الفتح عبد الامير الدبي : السفارة الأمريكية تسيطر على مقر الحكومة والكاظمي يسير وفق خطاها

اعتبر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي، الخميس، أن الحكومة الحالية مسيطر عليها من السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وليست مستقلة في قراراتها.

وقال الدبي في حديث صحفي إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لم تراعي حقوق الانسان والمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وأضاف، أن “الحكومة بهذه التصرفات تثبت أنها مسيرة من قبل اجندات السفارة الامريكية الذين امسكوا بزمام الامور في مقر الحكومة”.