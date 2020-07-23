اعتقال اثنين من ارهابيي داعش في كركوك

اعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، عن اعتقال ارهابيين من "داعش" في كركوك.

وقال الجهاز في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من القاء القبض على اثنين من الدواعش صادرة بحقهما مذكرة قبض وفق المادة (1/4 ارهاب)".

وأضاف البيان أن الارهابيين المعتقلين "من افراد ديوان الحسبة، وقد جرى تدوين اقوالهما اصوليا وتسليمهما الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهما العادل".