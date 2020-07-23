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سلطة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد


أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، استئنأف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد إبتداءً من هذا اليوم واستناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بأستثناء مطاري أربيل والسليمانية بسبب عدم جاهزيتهما للإجراءات الوقائية والصحية.

وقالت السلطة في بيان إنه تم "استئنأف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد إبتداءً من هذا اليوم واستناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"،

مشيرة الى أن "مطارات ( بغداد ، البصرة ، النجف) شهدت حركة نشطة لسفر المواطنين إلى الخارج بشكل متواصل بأستثناء مطاري أربيل والسليمانية الدوليين وذلك بسبب عدم جاهزية هذين المطارات للإجراءات الوقائية والصحية".

وأشارت السلطة الى "أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي في مطاراتنا المدنية في تأدية المهام والواجبات بعد إن استكملت أهم الأعمال اللوجستية الخاصة باللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني ( lCAO ) والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين".

يشار الى أن سلطة الطيران المدني العراقي علقت في 17 آذار الماضي من هذا العام الرحلات الجوية في العراق ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية مواطنينا وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

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