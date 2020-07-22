اعتقال شخصين في لبنان حاولا تهريب اموال مزيّفة إلى العراق

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اللبنانية، الاربعاء، عن اعتقال شخصين حاولا تهريب اموال مزيّفة إلى العراق.

وقالت في بيان لها انه "بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة ل‍سرية درك مطار بيروت في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، شخصَين حاولا تهريب - على متن شركة الخطوط الجويّة العراقية- كميّة من العملة المزيّفة إلى العراق".

واضافت ان "الاموال عبارة عن 60 الف و500 دولار امريكي و31 مليون و500 الف دينار عراقي"، مشيرة الى ان "المعتقلين هما ي. س. (مواليد عام 1988)، وخ. ع. (مواليد عام 1985)".

وتابعت " تمّ التحقيق معهما من قِبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".