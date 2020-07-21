الازمة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة بشأن قرار تقليص الحظر وفتح المولات

اعلنت خلية الازمة النيابية، الاثنين، عزمها استضافة وزير الصحة خلال الايام المقبلة لبحث قرارات لجنة الصحة والسلامة الاخيرة الخاصة بفتح المولات وتقليص اوقات الحظر، فيما اعتبرت القرارات بانها ستدفع باتجاه كارثة وبائية.

وقالت سهام الموسوي في تصريح صحفي ان “القرارات الاخيرة التي صدرت عن لجنة الصحة والسلامة الحكومية غير واقعية ولاتصب في القضاء على الفيروس كون البلاد لازالت تسجل اصابات بمعدلات عالية”.

واضافت انه “كان من المفترض الاستمرار بالحظر الجزئي وغلق المولات والمرافئ العامة لحين عبور الزيارة الاربعينية وعدم فتح المطارات”.

واوضحت ان “خلية الازمة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة حسن التميمي للاستفهام عن تلك القرارات كونها ستؤدي الى كارثة وبائية”