الصحة: تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2114 حالة شفاء و81 وفاة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2114 حالة شفاء و81 وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 )".

واضافت ان " وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 376

مدينة الطب 130

النجف الأشرف 249

السليمانية 37

أربيل 61

دهوك 8

كربلاء 110

كركوك 122

ديالى 102

واسط 94

البصرة 98

ميسان 85

بابل 88

الديوانية 121

ذي قار 45

الأنبار 13

المثنى 25

نينوى 12

صلاح الدين 35

واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2466 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 356

بغداد الكرخ 320

مدينة الطب 30

النجف 283

السليمانية 94

أربيل 162

دهوك 2

كربلاء 187

كركوك 129

ديالى 82

واسط 159

البصرة 134

ميسان 54

بابل 126

الديوانية 43

ذي قار 57

الأنبار 21

المثنى 104

نينوى 37

صلاح الدين 86

واشارت الى ان "الوفيات بلغت 81 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 3

النجف 3

السليمانية 5

أربيل 2

كربلاء 7

كركوك 7

ديالى 4

واسط 4

البصرة 10

ميسان 2

بابل 3

الديوانية 6

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 1

صلاح الدين 1

واكدت الوزارة ان "مجموع الشفاء بلغ 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)، ومجموع الاصابات بلغ 97159، والراقدين الكلي 28259 ، والراقدين في العناية المركزة 428، اما مجموع الوفيات بلغت 3950".