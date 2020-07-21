الصحة: تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2114 حالة شفاء و81 وفاة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2114 حالة شفاء و81 وفاة.
وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 )".
واضافت ان " وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 376
مدينة الطب 130
النجف الأشرف 249
السليمانية 37
أربيل 61
دهوك 8
كربلاء 110
كركوك 122
ديالى 102
واسط 94
البصرة 98
ميسان 85
بابل 88
الديوانية 121
ذي قار 45
الأنبار 13
المثنى 25
نينوى 12
صلاح الدين 35
واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2466 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 356
بغداد الكرخ 320
مدينة الطب 30
النجف 283
السليمانية 94
أربيل 162
دهوك 2
كربلاء 187
كركوك 129
ديالى 82
واسط 159
البصرة 134
ميسان 54
بابل 126
الديوانية 43
ذي قار 57
الأنبار 21
المثنى 104
نينوى 37
صلاح الدين 86
واشارت الى ان "الوفيات بلغت 81 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 3
النجف 3
السليمانية 5
أربيل 2
كربلاء 7
كركوك 7
ديالى 4
واسط 4
البصرة 10
ميسان 2
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 1
صلاح الدين 1
واكدت الوزارة ان "مجموع الشفاء بلغ 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)، ومجموع الاصابات بلغ 97159، والراقدين الكلي 28259 ، والراقدين في العناية المركزة 428، اما مجموع الوفيات بلغت 3950".
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