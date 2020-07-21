النزاهة: صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين اثنين في كركوك وكربلاء

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لتربية كركوك، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري القبض والاستقدام الصادرين عن القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة، أفادت "بإصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة".

وتابعت الدائرة ان "قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في كربلاء اصدر أمرا استقدامٍ لرئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات"،

مُوضحةً أنَّ "الأمر جاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) مليون دولارٍ".