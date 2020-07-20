نائب رئيس مجلس النواب يعلن الاتفاق على تأجيل موعد الامتحانات لطلبة السادس الإعدادي

اعلن مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، عن الاتفاق على تأجيل موعد الامتحانات لطلبة السادس الإعدادي الى الاول من ايلول المقبل.

وقال مكتب في بيان ان "النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ترأس اليوم، اجتماعا للجنة التربية النيابية بكامل اعضائها، بحضور وزير التربية علي حميد مخلف ومسؤولي الوزارة، لبحث موضوع امتحانات السادس الاعدادي, وايجاد ايجاد افضل الحلول المتاحة بما يخص اداء الامتحانات في ظل الظروف الحالية".

وقال الكعبي خلال البيان ان "الغاية من هذا الاجتماع هو توحيد وجهات النظر , فهناك مطالب تنقل الى السلطة التشريعية من اولياء امور الطلبة والطلبة والمختصين بالجانب التربوي والمختصين بالعملية التربوية , يقابلها سياقات واليات تحاول تطبيقها وزارة التربية, على ان يتم الاتفاق على افضلها لمصلحة الطالب العراقي والعملية التربوية ورصانة التعليم العراقي"، مشيرا الى ان "اوقات الازمات تتطلب قرارات جريئة".

واكد انه" يجب ان يتخذ قرار نهائي حول المقترحات المطروحة الان بخصوص امكانية اللجوء الى الية الدرجات التراكمية للطالب او اداء الامتحانات الوزارية بموعدها او تأجيلها لموعد اخر يساعد الطلبة على التهيؤ لها وكذلك تحضير الاجراءات الوقائية لأداء الامتحانات بكل شفافية وامان".

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على مقترح لجنة التربية بتأجيل موعد الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي للأول من ايلول المقبل في داخل العراق، على ان يؤدي طلبة الصف السادس الاعدادي خارج العراق امتحاناتهم بتاريخ 8 اب المقبل وتحديد موعد امتحانات الخارجيين بنفس التاريخ.

واكد وزير التربية ان "كافة التدابير الوقائية تم الانتهاء منها والاتفاق على صيغة رصينة من حيث عدد طلاب كل قاعة امتحانية لا يتجاوز عشرة طلاب مع توفير كافة متطلبات الوقاية وغيرها من الاجراءات".