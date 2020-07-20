النزاهة: صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في كركوك

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك على خلفية "شبهات فساد ومخالفة الصلاحيات الوظيفية".

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة أصدر أمر قبض وتحر بحق المدير السابق لمديرية توزيع كهرباء كركوك، فضلا عن إصداره أمر استقدام بحق معاونة المدير السابقة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت، أن "أمر القبض الصادر بحق مدير توزيع كهرباء المحافظة شمل خمسة مهندسين آخرين يعملون في المديرية، إذ أظهرت تحريات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والتوصيات المثبتة في التحقيق الإداري وجود مخالفات في ربط محطة كهربائية متنقلة (جهد ١٣٢ / ١١ كي في)، وإطلاق التيار الكهربائي فيها دون تنفيذ القطع المبرمج للأحمال، فضلا عن رصد عدم تسديد المستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة".

وفي السياق، أشارت الدائرة إلى "إصدار قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة، بناء على تحقيقات المكتب، أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وفق المادة (331) من قانون العقوبات؛ وذلك لمقصريته في عدم رفع التجاوزات عن عدة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها".