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الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاثنين


اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 16498) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 809522)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2308) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 542

بغداد / الكرخ 310

مدينة الطب 125

النجف الأشرف 126

السليمانية 60

أربيل 63

دهوك 10

كربلاء 86

كركوك 61

ديالى 85

واسط 96

البصرة 109

ميسان 64

بابل 87

الديوانية 119

ذي قار 50

الأنبار 7

المثنى 140

نينوى 22

صلاح الدين 146

 

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2163 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 331

بغداد الكرخ 414

مدينة الطب 16

النجف 177

السليمانية 117

أربيل 124

دهوك 15

كربلاء 171

كركوك 106

ديالى 65

واسط 44

البصرة 164

ميسان 53

بابل 102

الديوانية 88

ذي قار 37

الأنبار 21

المثنى 78

نينوى 31

صلاح الدين 9

الوفيات 88 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 11

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 4

النجف 4

السليمانية 6

أربيل 4

كربلاء 5

كركوك 11

ديالى 1

واسط 2

البصرة 13

ميسان 3

بابل 4

ذي قار 7

المثنى 1

نينوى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 62836 ( نسبة الشفاء 66.4 %)

مجموع الأصابات : 94693

الراقدين الكلي: 27988

الراقدين في العناية المركزة: 431

 

مجموع الوفيات: 3869

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