العامري يدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات دبلوماسية بشأن "الاجتياح" التركي

دعا رئيس تحالفالفتح هادي العامري، الاثنين، الحكومة الى الخروج من صمتهاازاء "الاجتياح" التركي للاراضي العراقية، واتخاذ الاجراءات الدبلوماسية كافة بشأن ذلك.

وقال العامري في بيان "نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو امر مرفوض تحت أيّة ذريعة كانت، فليس ثَمّ مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له، علماً أن هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح".

واضاف، "قد بلغ الاجتياح الأخير في عمق يصل الى 25 كم وبوجود مكثف، ويحمل ذلك دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا".

وحذر العامري من "مخطط"، مطالبا، الحكومة التركية بـ "الانسحاب الفوري من الأراضي العراقية".

وتابع، "نرى أن هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعه بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية المتطورة"، داعيا الحكومة العراقية الى "الخروج من صمتها واتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لانهاء هذه الاعتداءات المتكررة".

ودعا الحكومة ايضا الى"اثارةهذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية ، وعلى كل القوى الوطنية العراقية أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات".