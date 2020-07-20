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الصحة: لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح لفايروس كورونا


أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي، الاثنين، أن جميع الأدوية المستخدمة للتخفيف من حدة الإصابة بفايروس كورونا، استخدمت سابقاً ضد فايروسات، معتبراً الحديث عن علاجات لكورونا "طرحاً غير علمي".

وقال الفلاحي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "لا يوجد علاج أو لقاح لفايروس كورونا حتى الآن، وجميع الأدوية المستخدمة هي للتخفيف من حدة الإصابة بكورونا استخدمت سابقاً ضد فايروسات"، معتبراً أن "الحديث عن علاجات لكورونا طرح غير علمي".

وأضاف، أن "هناك محاولات من قبل شركات عالمية لتطوير أدوية تعمل سابقاً في مكافحة انفلونزا الطيور والتهابات الكبد الفايروسي وتم اجراء بعض التطويرات عليها"، متابعاً: "هناك تقارير طبية تشير إلى تحسن في بعض الحالات الشديدة عند استعمالها وقللت من عدد الوفيات".

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