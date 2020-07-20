بعد جمودها التام وتراجعها الواضح بادارتها الجديدة.. القاص المبدع عبد الستار البيضاني يغادر دار الشؤون الثقافية العامة.

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حسين القاصد قدم القاص المبدع الأستاذ عبد الستار البيضاني استقالته من رئاسة تحرير مجلة الأقلام التي تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة. البيضاني نشر خبر استقالته مصحوبا بطلب خطي موجه إلى مديرة دار الشؤون الثقافية العامة؛ مطالبا الجميع بعدم الاستفسار عن السبب، مع انه لمح ضمنا في ورقة الاستقالة لبعض الأسباب. يذكر أن العدد الثاني من مجلة الأقلام اكتمل في عهد إدارتي في بداية شباط الماضي وانتهى تصميمه لكنه لم ير النور حتى الآن بسبب تخبط الإدارة الجديدة وانشغالها بأمور لا تمت للثقافة بأية صلة. البيضاني طالب إدارة الشؤون الثقافية بحذف اسمه من العدد الثاني الذي سيصدر وربما لا يصدر بعد استقالته؛ لا سيما بعد قيام إدارة الدار باجبار المصابين بفيروس كورونا على الدوام اليومي، وهو الأمر الذي أسهم في انتشار الوباء في مفاصل دار الشؤون الثقافية العامة. كل التوفيق للبيضاني الحبيب في مجالاته الإبداعية القادمة.