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نائب: الكاظمي غير جاد في السيطرة على المنافذ الحدودية


اكد النائب باسم خشان، الاحد، بان الكاظمي غير جاد في السيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال خشان في حديث صحفي ان” معالجة ملف الفساد الهائل في المنافذ الحدودية تحتاج الى قرارات ادارية وليست امنية

مؤكدا بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جاد في السيطرة عليها وتصحيح اوضاعها مؤكدا بان الامر يتم من خلال تغير شامل للطواقم الادارية واعطاء القوات الامنية صلاحية مسك المداخل والمخارج وتدقيق الاوراق”.

واضاف انه” يمكن استرداد اموال كبيرة من قبضة الفاسدين من خلال تدقيق سجلات البواخر التي ترسو في موانى العراق والتي لديها معلومات دقيقة عن البضائع واسماء مالكيها ومن خلالها يمكن بيان حجم الفساد ومن هو الذي يقف وراءها مؤكدا بان غسيل الاموال يجب ان يتوقف في الموانى والمعابر الحدودية “.

واشار خشان الى ان” الكاظمي يسعى الى الاستعراض في ملف الموانى والمعابر الحدودية مؤكدا بان ارادة التغير والاصلاح واضحة من خلال تبني المتغيرات الادارية لحل المشكلة من جذورها”.

وتعاني الموانى والمعابر الحدودية في العراق من فساد كبير  وسيطرة جهات متنفذة عليها منذ سنوات طويلة.

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