العراق يسجل 2310 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 2036 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2036 مصاباً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 793024 )".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 299

بغداد / الكرخ 354

مدينة الطب 181

النجف الأشرف 108

السليمانية 49

أربيل 56

دهوك 13

كربلاء 150

كركوك 36

ديالى 80

واسط 208

البصرة 116

ميسان 96

بابل 43

الديوانية 47

ذي قار 101

الأنبار 11

نينوى 23

صلاح الدين 65

وأوضحت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم ، بلغت 2310 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 421

بغداد الكرخ 310

مدينة الطب 30

النجف 133

السليمانية 100

أربيل 37

دهوك 5

كربلاء 161

كركوك 96

ديالى 58

واسط 146

البصرة 172

ميسان 61

بابل 190

الديوانية 86

ذي قار 38

الأنبار 20

المثنى 166

نينوى 24

صلاح الدين 56

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 4

كربلاء 2

كركوك 11

ديالى 1

واسط 1

البصرة 6

ميسان 3

بابل 6

الديوانية 6

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 1

صلاح الدين 2

وبينت، أن "مجموع الشفاء 60528 ( نسبة الشفاء 65.4 %)، ومجموع الإصابات 92530، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ 28221، والراقدين في العناية المركزة 389، ومجموع الوفيات 3781".