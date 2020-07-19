مسؤول محلي في الانبار يكشف عن تحركات إرهابية من الطارمية وصولا الى الفلوجة

أفاد قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، الاحد، بوجود خلايا نائمة لإرهابي داعش في مناطق شمال بغداد وشرقي مدينة الفلوجة .

وقال الحلبوسي في حديث صحفي إن “شريط حركة الارهاب الذي يبدأ من بعض مناطق الطارمية شمالي بغداد باتجاه الثرثار وصولا الى قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، مازال يحتفظ بخلايا نائمة”، مؤكدا أن “القوات الامنية تقوم بعمليات امنية استباقية لاعتقالهم بعد الحصول على معلومات عن تواجدهم”.

وأضاف، أن “هذه المناطق تعتبر كبيرة وذات تضاريس معقدة جدا”، موضحا ان “القوات الامنية تمكنت خلال هذه الفترة من اعتقال وقتل عدد من بقايا خلايا داعش الاجرامي الذين تسللوا من تلك المناطق”.