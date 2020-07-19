الامن النيابية تكشف عن تمويل لايزال يتدفق من بعض الدول العربية لـ” داعش”

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الاحد، عن تمويل مالي لايزال يتدفق من بعض الدول العربية لتنظيم داعش الارهابي.

وقال صروط في حديث صحفي، ان “الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان بانه منذ بروز داعش الارهابي في المشهد العراقي واحتلاله العديد من المدن والسيطرة عليها وامتلاكه اسلحة وتجنيده الاف من الارهابيين كلها مؤشرات تؤكد بانه التنظيم يحظى بدعم دول ومنظمات لتحقيق اهداف واجندة في البلاد”.

واضاف، انه “بعد اندحار داعش وتحرير المدن لاتزال فلوله تنشط بين فترة واخرى في بعض المحافظات مؤكدا بان هناك منظمات بغطاء خيري في بعض الدول العربية توفر تمويل لداعش كونها للاسف قريبة من افكاره المتطرفة وهذا امر يجب الانتباه له مؤكدا بان قطع التمويل امر بالغ الاهمية من اجل وضع نهاية لتنظيم متطرف تسبب في قتل عشرات الاف من العراقيين خلال السنوات الماضية”.

وتنشط فلول داعش في عدة محافظات ومنها ديالى وهو يشن هجمات بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.