الحشد الشعبي: قطعنا الطريق على داعش في اخذ الاتاوت من مزارعي محافظتين

اكد الحشد الشعبي، الاحد، قطع الطريق على تنظيم داعش في اخذ الاتاوات من مزارعي محافظتين.

وقال مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني في حديث صحفي،ان” مزارعي محافظتي كركوك وصلاح الدين قاموا بتسويق مئات الاف من الاطنان من محصول الحنطة لمراكز وزارة التجارة مؤكدا بان مخططات داعش الارهابي في اضرام النيران في مصادر رزق المزارعين فشلت بسبب تضحيات مقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا دماء زكية اثناء احباط محاولات التنظيم احراق الحقول”.

واضاف ان” المزارعين يصفون الموسم الحالي بموسم الخير والبركة ولم يدفعوا اي اتاوات لتنظيم داعش الارهابي الذي كان يهددهم باضرام النيران في حقولهم للحصول على الدعم لكن وجود الحشد الشعبي قطع الطريق على التنظيم مؤكدا بان الحشد سيبقى عنوان للدفاع عن المظلومين في كل مناطق العراق”.

ويعتمد داعش على ابتزاز الفلاحين في المناطق الزراعية لحصول على اموال لتمويل عملياتها الارهابية.