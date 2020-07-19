الخدمات النيابية تعزو تراجع ساعات التجهيز الكهربائي للتدخلات الأمريكية بعقود الوزارة

عزت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، تراجع ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية إلى التدخلات الأمريكية بالاستحواذ على عقود وزارة الكهرباء.

وقال عضو اللجنة جاسم موحان في تصريح صحفي إن “الضغط الأمريكي على سحب عقود الكهرباء من شركة سيمنز الألمانية وراء عدم انجاز منظومة الطاقة”، لافتا إلى إن “هذه التدخلات الأمريكية بعقود الكهرباء تعود إلى ضعف الحكومة وتقصيرها”.

وأضاف أن “الحكومة تمارس عليها ضغوط دولية وأمريكية لسحب عقود التجهيز من شركة سيمنز الألمانية وتحويلها إلى شركات أخرى”، مبينا أن “الكثير من الدول لا تريد للعراق أن يستقر كون مصالحهم قائمة على هذه الازمات”.

ودعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، في وقت سابق، رئيس الوزراء الى التحرك سريعا لتفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء، مؤكدا آن النقص قد يتجاوز عشرة الاف ميكاواط السنوات المقبلة.