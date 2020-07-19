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الخدمات النيابية: شركات الاتصال اخفت الارباح الحقيقية للتهرب من الضرائب


اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، شركات الاتصال بإخفاء ارباحها الحقيقية للهروب من التحاسب الضريبي ونسبة  الـ 18% للدولة العراقية من الارباح.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في حديث صحفي ان “شركات الاتصال لم تعلم الدولة بالنسبة الحقيقية لأرباحها للتهرب من الضريبة التي تترتب على نسبه الارباح”.

واضاف ان “القانون يجبر شركات الاتصال تسليم 18% من ارباحها لخزينة الدولة  الامر الذي دفع شركات الاتصال الى اخفاء الرقم الحقيقي للأرباح”.

واوضح ان بعض الشركات لم تسدد دينار واحد من الغرامات والضرائب للدولة من تأسيسها ولغاية الان وهي شركة كورك”، مبينا ان “تلك الملفات جميعها سلمت للادعاء العام والنزاهة  لتحريكها”.

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الخدمات النيابية: شركات الاتصال اخفت الارباح الحقيقية للتهرب من الضرائب
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