ظريف يبحث مع الكاظمي التطورات الاقليمية والعالمية واوضاع العراق

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبحث معه احدث المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق.

واجتمع وزير الخارجية الايراني اليوم الاحد اثناء زيارته لبغداد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووفقا لمصادر اعلامية، ان اللقاء حضره سفير بلادها لدى بغداد ايرج مسجدي حيث بحث الجانبان العلاقات الثنانية وسبل تنميتها .

كما بحث ظريف مع الكاظمي احدث المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق.

ووصل ظريف اليوم الاحد على رأس وفد سياسي العاصمة العراقية بغداد، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وسيزور ظريف اقليم كوردستان ايضا ويلتقي هناك المسؤولين الكبار، وهم الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.