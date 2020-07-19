القضاء يؤكد استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال المهندس وسليماني

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد القائد قاسم سليماني، بقصف أميركي غادر جبان قرب مطار بغداد، في الثالث من كانون الثاني الماضي.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ، إنه "تعليقاً على ما نشر في جريدة الزمان بالعدد 6708 بتاريخ 13/7/2020 بعنوان (جدية الشكوى في اغتيال المهندس) للسيد شامل بردان.. يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن اجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة بإعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجنى عليهم فيها من العراقيين".
وأضاف، أنه "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم اجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الاسلامية عن المجني عليهم من الايرانيين. ومخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وأن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".
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