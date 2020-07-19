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القضاء يؤكد استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال المهندس وسليماني


أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد القائد قاسم سليماني، بقصف أميركي غادر جبان قرب مطار بغداد، في الثالث من كانون الثاني الماضي.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ، إنه "تعليقاً على ما نشر في جريدة الزمان بالعدد 6708 بتاريخ 13/7/2020 بعنوان (جدية الشكوى في اغتيال المهندس) للسيد شامل بردان.. يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن اجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة بإعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجنى عليهم فيها من العراقيين".

وأضاف، أنه "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم اجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الاسلامية عن المجني عليهم من الايرانيين. ومخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وأن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".

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