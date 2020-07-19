الدفاع النيابية: صمت الكاظمي على التوغل التركي سيدفع البرلمان لاستجوابه

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن صمت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن التوغل التركي وخرق السيادة سيدفع مجلس النواب لاستجوابه.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي، إن “موقف الحكومة الحالية والسابقة من انتهاك السيادة ضعيف ولم تضع حد للخروق التركية والأمريكية”،

لافتا إلى إن “مجلس النواب صوت على قرار بإخراج القوات الأجنبية ولم تعمل الحكومة على تنفيذه بشكل جدي”.

وأضاف أن “صمت الكاظمي على التوغل التركي وخرق السيادة سيدفع مجلس النواب لاستجوابه”، مبينا أن “ العراق لا يمتلك سيادة بسبب التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي”.