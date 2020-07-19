محافظة بغداد تنفي إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح المطاعم

نفت محافظة بغداد، الاحد، إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح المطاعم.

وقال اعلام المحافظة في بيان ان "جميع دوائر المحافظة تعمل وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا)، وقرارها الاخير رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٠ والذي جاء بفقرته الرابعة نقطة ١٦ المتضمن (إلزام ادارة المولات بغلق المطاعم ومحلات بيع المشروبات والمرطبات والمقاهي (الكافيهات) كافة واشكال التدخين جميعها)".

ونفت المحافظة "اصدارها اي قرار بالسماح للمطاعم بالافتتاح بما فيها المطاعم الموجودة في المولات سواء بالمنصور او غيرها من المناطق"، موضحة في الوقت نفسه ان "ما صدر من احدى وحداتها الادارية لا يمثل المحافظة ولم يتم اخذ رأي مكتب محافظ بغداد فيه، وسيتم تعديله اداريا بكتاب ملحق يصدر من الوحدة الادارية نفسها واعمام من مكتب المحافظ".

ودعت المحافظة "جميع وسائل الاعلام الى اخذ الاخبار الرسمية التي تصدر من قسم الاعلام والاتصال الحكومي".