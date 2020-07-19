الوقف السني يقرر استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى

قرر ديوان الوقف السني، الاحد، استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى، فيما أشار الى أنه سيعقد اجتماع مماثل قبل انعقاد اجتماع خلية الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

وقال الوقف في بيان "عقد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اجتماعا بحضور الكادر المتقدم في الديوان والوكيل والإداري مهدي المشهداني وبحضور عدد من العلماء ممثلي المجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء العراقية والحضرة القادرية والمجمع الأعلى للتصوف في العراق ومجلس علماء العراق وعدد من الأطباء، لمناقشة إمكانية فتح المساجد من عدمها".

واوضح، "جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع إلغاء تعليق الصلاة في المساجد وتنفيذا لما صدر من الهيأة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة"،

لافتا الى أنه "بعد الاستماع إلى حديث العلماء تقرر استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى مابعد عيد الأضحى، على أن يتم عقد اجتماع مماثل قبل انعقاد اجتماع خلية الأزمة لاتخاذ القرار المناسب".