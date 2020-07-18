العمليات المشتركة تعلق على استشهاد امر اللواء 59: لن نتوقف الا بالقضاء على الارهاب

علقت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، على مقتل العميد الركن علي حميد آمر لواء 59 التابع الى فرقة المشاة السادسة بهجوم لداعش في الطارمية.

وقالت القيادة في بيان " يوماً بعد آخر يقدم أبناء قواتنا المسلحة أرواحهم دفاعاً عن العراق وشعبه، وها هي اليوم تزف شهيداً آخر وهو البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسون الذي ارتقى إلى جوار ربه بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".

واضافت "إننا في الوقت الذي ننعى هذا الآمر الشجاع، فإننا نعاهد أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى وسيكون الرد قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

وتابعت ان "قواتنا مهما قدمت مِن تضحيات للذَّود عن وطننا الغالي فهي مستمرة بإرادة عالية"، متعهدة "لن نتوقف إلا بالقضاء التام على كل خلايا الارهاب واقتلاعها مِن أرض العراق".