الحشد الشعبي يوضح سبب كسر صورة الشهيد “احمد مهنة”

اوضحت مديرية الاعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي ,اليوم الجمعة ,سبب كسر صورة الشهيد “احمد مهنة” امام قبره.

وقالت مديرية الاعلام في بيان “الى جميع محبي الشهيد احمد مهنة تناقلت بعض الصفحات خبر مفاده ان صورة الشهيد احمد مهنة التي امام قبره مكسورة وبدء التأويل والانجرار الى مواضيع لا اساس لها من الصحة”.

واضاف ,كل ما في الامر ان بسبب كثرة الزائريين لقبره واحد الزوار من غير قصد اتكئ عليها وكسرت من غير قصد

واكد ,سيتم استبدالها بعد ايام ان شاءالله ,مبيناً نرجوا عدم نقل اي معلومة تؤدي الى الفتنة او الاساءة لاي شخص كان.