مصدر يكشف عن اسماء شهداء ومصابي الهجوم الداعشي في الطارمية

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، اسماء شهداء ومصابي الهجوم الارهابي على موكب آمر اللواء 59 الجيش العراقي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال المصدر ان”هجوم ارهابي استهدف عجلة عسكرية في منطقة ابن سيناء ضمن قضاء الطارمية، ما اسفر عنه استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي”.
واضاف، ان”الهجوم اسفر ايضا اصابة الجندي حسين طالب شخيور والجندي عصام حسين خليل التميمي والجندي احمد قيس علوان العزاوي والجندي رعد حميد مجيد الكناني”.
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