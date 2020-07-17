الداخلية تصدر توضيحا لتصريح وزيرها بشأن نقل المعاقبين الى الحدود

اصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، توضيحا بشأن تصريح وزير الداخلية عن نقل المعاقبين الى الحدود، مشيرة الى ان القصد هو نقل المنتسبين الذين فشلوا في التعامل مع المواطنين داخل المدن الى دوائر بعيدة عن مراكز المدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا ان "تصريح وزير الداخلية عثمان الغانمي حول نقل المعاقبين الى الحدود، يقصد به نقل المنتسبين الذين فشلوا في التعامل مع المواطنين داخل المدن ،حيث يتم نقلهم الى دوائر بعيدة عن مراكز المدن".

واوضح المحنا ان "الوزير سبق وان منع حالات النقل بعقوبة الى الشرطة الاتحادية او الحدود للدور الكبير والاهمية لتلك القيادات باعتبارها مفصل مهم من مفاصل الوزارة".

وبين المحنا ان "الغانمي يثمن الدور الفاعل والمحوري لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية وإيمانا منه بأهمية المهام الجسام الملقاة على عاتق القيادة متمثلا بضباطها ومنتسبيها الابطال كافة في تأمين حدود البلاد".

وتابع المحنا ان "وزير الداخلية أمر دوائر الوزارة المختصة كافة بتلبية احتياجات قيادة الحدود من خلال دعمها فنيا ولوجستيا بتوفير احتياجات المخافر الحدودية وإنشاء بنى تحتية مناسبة لمهام القيادة وتوفير مبالغ مالية من الوزارة تدعم عملها".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي توعد قبل يومين في تصريح صحفي، الضباط المقصرين في وزارته بعقوبات قاسية بينها النقل إلى الحدود.