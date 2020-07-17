دفن جثامين 75 متوفيا بكورونا في مقبرة وادي السلام خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، دفن جثامين (٧٥) متوفيا جديدا بفيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الساعات (٢٤) الماضية.

وقال الحشد في بيان "يواصل المجاهدين الابطال في فرقة الامام علي(ع)القتالية اللواء الثاني الحشد الشعبي بعملية دفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اعلن الفريق المختص اليوم الجمعة عن استقبال وتجهيز ودفن جثمان (٧٥) متوفىا جديدا خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية، ليرتفع العدد الكلي لمن تم دفنهم حتى اليوم في مقبرة وادي السلام الجديدة ب‍النجف الى (٣٢١٠) متوفى بينهم اربعة من الديانة المسيحية ومتوفى واحد سعودي الجنسية".

واضاف، أن "المتوفين ال (٧٥) الجدد توزعوا على المحافظات التالية ، من العاصمة بغداد (٣٨) متوفى ، و(٨) متوفين من محافظة ميسان ،و(٧) متوفين من محافظة بابل ،و(٦)متوفين من محافظة ذي قار، فضلا عن (٤) متوفين من محافظة البصرة ،و(٣) متوفين من محافظة النجف الاشرف، و(٣) متوفين من محافظة والمثنى ، ومتوفين اثنين من محافظة واسط،ومتوفى واحد من محافظة كركوك".