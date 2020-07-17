النزاهة تضبط 400 محولة كهربائيَّة عطلت بغد ثلاث سنوات لانتهاء عمرها الافتراضيِّ

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تمكنها من ضبط (400) محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة؛ لمخالفة ضوابط تصنيعها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت "بانتقال فريق عملٍ مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان إلى مخازن ومقر مديريَّة توزيع كهرباء المحافظة، إذ تمكن الفريق من ضبط أوليات (400) محولة كهربائيَّة مستهلكة وعاطلة عن العمل بعد سنتين وثلاث سنوات من دخولها الخدمة".

وأوضحت الدائرة أن "فريق المكتب، و بعد عمليات التحري والتقصي والتحقيق التي قام بها، توصل إلى أن سبب عطل المحولات وخروجها عن الخدمة كان رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها، التي ثبتت المدة الافتراضيَّة لعمل المحولة ب(40) سنة،

لافتة إلى أن سعات المحولات المضبوطة هي ( 250,400,630) kv ويتراوح سعر المحولة الواحدة من (7.000.000) ملايين دينار إلى (12.000.000) مليون دينار، إذ بلغ المجموع الكلي لتكلفتها( 3,034,000,000) مليارات دينار حسب التقرير الأولي الذي نظمه الفريق ".

واشارت الدائرة إلى "ضبط الفريق مستندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ الخاصَّة بالمحولات، فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن الشراء والإدخال المخزنيِّ"، موضحة انه "تم تنظيم مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة محضر ضبط أصولياً بالمبرزات والأوليات التي تم ضبطها خلال العمليَّة، معززاً بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ للمحولات، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف العام المنصرم عن تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ، مُشيرةً إلى أن كلفة العقد تجاوزت (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ. فيما أعلنت في الخامس عشر من الشهر الجاري ضبط (١٦) مولدة كهربائية لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢.