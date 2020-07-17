الصحة تسجّل 2023 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 2179 حالة للشفاء من الوباء.
وذكرت الوزارة في بيان ، انه "تم فحص ( 17211) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 762058 )".
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 2179) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 219
بغداد / الكرخ 246
مدينة الطب 184
النجف الأشرف 74
السليمانية 51
أربيل 52
دهوك 15
كربلاء 89
كركوك 71
ديالى 130
واسط 112
البصرة 135
ميسان 102
بابل 68
الديوانية 149
ذي قار 252
الأنبار 9
المثنى 90
نينوى 18
صلاح الدين 113
وأوضحت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2023 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 212
بغداد الكرخ 243
مدينة الطب 66
النجف 47
السليمانية 121
أربيل 24
دهوك 6
كربلاء 141
كركوك 82
ديالى 84
واسط 154
البصرة 202
ميسان 65
بابل 200
الديوانية 97
ذي قار 51
الأنبار 12
المثنى 57
نينوى 18
صلاح الدين 141
وتابعت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 1
النجف 7
السليمانية 7
أربيل 4
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 1
واسط 5
البصرة 5
ميسان 3
بابل 10
الديوانية 6
ذي قار 6
المثنى 1
نينوى 1
صلاح الدين 2
وأشارت إلى أن "مجموع حالات الشفاء بلغت 56495، ومجموع الإصابات 88171، والراقدين الكلي28060، والراقدين في العناية المركزة 385، أما مجموع الوفيات فقد بلغ 3616".
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