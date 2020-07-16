الاسدي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، الخميس، مع القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي مستقبل وجود القوات الامريكية في العراق.

وقالت وكالة الانباء الرسمية، إن “مستشار الأمن الوطني (الفريق الركن عبد الغني الأسد) بحث مع القائم بالاعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي العلاقات العراقية الأمريكية والانسحاب الأمريكي من العراق”.

يشار الى أن الشهر الماضي شهد انتهاء الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، فيما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستنسحب من البلد وتغلق جميع قواعدها وفق جدول زمني محدد.