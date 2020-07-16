النزاهة النيابية تكشف خفايا وفساد خطوط انتاج الكمامات في وزارة الصناعة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، صفقة فساد كبيرة احيلت الى النزاهة والادعاء العام بملف فتح خطوط انتاج الكمامات بشركة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.

وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان في حديث صحفي ان “هناك اكثر من 10 ملفات فساد كبيرة وعملاقة تخص فساد شركات تابعة لوزارة الصناعة ومتورط بها مدراء عامون ولازالوا بمناصبهم”.

واضاف ان “فريق من لجنة النزاهة النيابية ولجنة العمل زارا شركة النسيج والجلود للاطلاع على واقع عمل خطوط انتاج الكمامات التي افتتحتها وزارة الصناعة”.

واوضح ان “عقد الوزارة يشير الى ان كلفة شراء ماكنة صناعة الكمامات ب487 مليون دينار وبطاقة انتاج من 80 الى 120 كمامة بالدقيقة الواحدة”.

وافاد حمدان انه “عند تشغيل الماكنة لا يمكنها الاستمرار اكثر من نصف دقيقة وتتوقف عن العمل لرداءتها وبعد التدقيق تبين ان هذه المكائن سعرها لايتجاوز 60 مليون دينار في وقت سجلت بـ 487 مليون”.

واكد انه “تم اعداد مخاطبة رسمية من قبل لجنة النزاهة ورفعت الى هيئة النزاهة والادعاء العام الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء حولها”.

وكانت وزارة الصناعة اعلنت، امس الاربعاء، عن افتتاحها اربعة خطوط لإنتاج الكمامات بطاقة انتاجية 120 كمامة بالدقيقة الواحدة