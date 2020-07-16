وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: لا يمكن التفريط بسيادة العراق

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إن دعم الحكومة العراقية في مواجهة التحديات هو هدف زيارته إلى بغداد، معتبراً أن تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به".

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات، ندعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وشدد لودريان، على أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، ماضياً إلى القول : "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

يذكر أن لودريان وصل، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد في ثاني زيارة خلال أقل من عام.