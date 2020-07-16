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الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي بالعراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 2281 إصابة جديدة و 1695 حالة شفاء و 90 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان  "تم فحص ( 16110) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 744847 )"، موضحة أنها "سجلت هذا اليوم ( 1695) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 211

بغداد / الكرخ 235

مدينة الطب 14

النجف الأشرف 118

السليمانية 26

أربيل 44

دهوك 8

كربلاء 87

كركوك 60

ديالى 66

واسط 62

البصرة 168

ميسان 84

بابل 51

الديوانية 119

ذي قار 140

الأنبار 17

المثنى 88

نينوى 17

صلاح الدين 80".

وتابعت، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2281 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 426

مدينة الطب 30

النجف 85

السليمانية 156

أربيل 73

دهوك 9

كربلاء 118

كركوك 129

ديالى 99

واسط 128

البصرة 215

ميسان 69

بابل 179

الديوانية 66

ذي قار 132

الأنبار 15

المثنى 55

نينوى 24

صلاح الدين 65".

واشارت الى أن "الوفيات 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 12

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 3

النجف 1

السليمانية 12

أربيل 6

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 1

واسط 1

البصرة 7

ميسان 6

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 8

الأنبار 2

المثنى 3

صلاح الدين 3".

ونوهت الى أن "مجموع الشفاء : 54316، ومجموع الأصابات :86148، والراقدين الكلي: 28310، والراقدين في العناية المركزة: 382، ومجموع الوفيات: 3522".

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