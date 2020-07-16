الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي بالعراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 2281 إصابة جديدة و 1695 حالة شفاء و 90 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 16110) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 744847 )"، موضحة أنها "سجلت هذا اليوم ( 1695) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 211
بغداد / الكرخ 235
مدينة الطب 14
النجف الأشرف 118
السليمانية 26
أربيل 44
دهوك 8
كربلاء 87
كركوك 60
ديالى 66
واسط 62
البصرة 168
ميسان 84
بابل 51
الديوانية 119
ذي قار 140
الأنبار 17
المثنى 88
نينوى 17
صلاح الدين 80".
وتابعت، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2281 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 208
بغداد الكرخ 426
مدينة الطب 30
النجف 85
السليمانية 156
أربيل 73
دهوك 9
كربلاء 118
كركوك 129
ديالى 99
واسط 128
البصرة 215
ميسان 69
بابل 179
الديوانية 66
ذي قار 132
الأنبار 15
المثنى 55
نينوى 24
صلاح الدين 65".
واشارت الى أن "الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 12
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 3
النجف 1
السليمانية 12
أربيل 6
كربلاء 4
كركوك 6
ديالى 1
واسط 1
البصرة 7
ميسان 6
بابل 4
الديوانية 1
ذي قار 8
الأنبار 2
المثنى 3
صلاح الدين 3".
ونوهت الى أن "مجموع الشفاء : 54316، ومجموع الأصابات :86148، والراقدين الكلي: 28310، والراقدين في العناية المركزة: 382، ومجموع الوفيات: 3522".
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